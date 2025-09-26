Ричмонд
Горбачева: частые мушки перед глазами могут указывать на отслойку сетчатки

Эффект «снегопада», световые вспышки в поле зрения требуют немедленного обращения к врачу.

Источник: Аргументы и факты

Внезапное появление множества плавающих точек перед глазами вместе со вспышками света может сигнализировать об отслойке сетчатки. Об этом предупредила врач Кристина Горбачева в интервью «Газете.Ru».

Специалист пояснила, что единичные «мушки» обычно безобидны, резкое увеличение их числа, эффект «снегопада», световые вспышки или ощущение «шторки» в поле зрения требуют немедленного обращения к врачу. Эти симптомы могут указывать на разрыв или начало отслойки сетчатки.

Горбачева отметила, что в группе повышенного риска находятся люди с высокой степенью близорукости, перенесшие операции на глазах или травмы. При появлении тревожных признаков необходимо срочно пройти осмотр с расширением зрачка для оценки состояния глазного дна.

Ранее врач Игорь Азнаурян заявил, что светобоязнь может указывать на проблемы со зрением.