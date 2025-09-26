Горбачева: частые мушки перед глазами могут указывать на отслойку сетчатки

Внезапное появление множества плавающих точек перед глазами вместе со вспышками света может сигнализировать об отслойке сетчатки. Об этом предупредила врач Кристина Горбачева в интервью «Газете.Ru».
Специалист пояснила, что единичные «мушки» обычно безобидны, резкое увеличение их числа, эффект «снегопада», световые вспышки или ощущение «шторки» в поле зрения требуют немедленного обращения к врачу. Эти симптомы могут указывать на разрыв или начало отслойки сетчатки.
Горбачева отметила, что в группе повышенного риска находятся люди с высокой степенью близорукости, перенесшие операции на глазах или травмы. При появлении тревожных признаков необходимо срочно пройти осмотр с расширением зрачка для оценки состояния глазного дна.
Ранее врач Игорь Азнаурян заявил, что светобоязнь может указывать на проблемы со зрением.