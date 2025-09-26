Горбачева: частые мушки перед глазами могут указывать на отслойку сетчатки

Специалист пояснила, что единичные «мушки» обычно безобидны, резкое увеличение их числа, эффект «снегопада», световые вспышки или ощущение «шторки» в поле зрения требуют немедленного обращения к врачу. Эти симптомы могут указывать на разрыв или начало отслойки сетчатки.