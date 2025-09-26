Школьники из Саратовской области испытали себя в средневековых ремеслах

На фестивале ребята погрузились в мир профессий далекого прошлого. Реконструкторы наглядно продемонстрировали школьникам средневековые ремесла. Речь идет о кузнечном и гончарном деле, мукомольном производстве, плетении канатов и деревообработке. Особый интерес у ребят вызвали мастер-классы по археологической реставрации. Такое занятие для школьников провели специалисты Института археологии имени А. Х. Халикова из Татарстана. Дети не только наблюдали за работой, но и сами пробовали свои силы в традиционных ремеслах прошлого.