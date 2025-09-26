Школьники из Саратовской области испытали себя в средневековых ремеслах

Участниками фестиваля археологии и реконструкции «Укек», организованного на территории исторического парка «Россия — Моя история» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», стали школьники из Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
На фестивале ребята погрузились в мир профессий далекого прошлого. Реконструкторы наглядно продемонстрировали школьникам средневековые ремесла. Речь идет о кузнечном и гончарном деле, мукомольном производстве, плетении канатов и деревообработке. Особый интерес у ребят вызвали мастер-классы по археологической реставрации. Такое занятие для школьников провели специалисты Института археологии имени А. Х. Халикова из Татарстана. Дети не только наблюдали за работой, но и сами пробовали свои силы в традиционных ремеслах прошлого.
«С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6−11-х классов. С 2025 года она включает обновленный проект “Билет в будущее”, реализуемый в рамках федерального проекта “Профессионалитет” национального проекта “Молодежь и дети”. Современные форматы взаимодействия школьников с миром профессий позволяют ребятам уже в юном возрасте определиться с той сферой деятельности, в которой они смогут успешно самореализоваться», — сказал заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.