Axios: Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран — членов Североатлантического альянса. При этом система присутствовала в списке запрошенного Киевом вооружения. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, ракеты Tomahawk стали единственным пунктом в заявке Украины, который отклонил глава Белого дома — по другим позициям он выразил поддержку.

Этот вид вооружений производства компании RTX обладает дальностью действия до 1,6 тысячи километров, что позволяет им достигать целей в глубине России, включая Москву. Ранее Вашингтон ограничивал поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов, передает портал.

25 сентября президент Украину Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пообещал подумать над тем, чтобы предоставить украинскому командованию мощное оружие, которое якобы может заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров касательно конфликта на Украине.

