В селе Никольском Красноярского края завершен капремонт участка дороги

Специалисты завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги Емельяново — Никольское — Талое в Красноярском крае. Работы на отрезке, проходящем по селу Никольскому, выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
На участке от перекрестка улиц Советской и Тыжневской до выезда из села специалисты заменили щебеночное покрытие на асфальтобетон, построили тротуары с пешеходными переходами, установили освещение и дорожные знаки. Особое внимание уделили безопасности людей с ограниченными возможностями здоровья, уложив тактильную плитку перед переходами. Протяженность обновленного отрезка — 1,2 километра.
Отметим, в настоящее время ведется ремонт следующего участка дороги — от въезда в село до перекрестка улиц Советской и Тыжневской. Работы планируется завершить к середине октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.