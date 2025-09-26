Срочная новость Глава МИД Белоруссии заявил, что размещение комплекса «Орешник» на территории республики направлено на обеспечение национальной безопасности. По его словам, данный шаг не свидетельствует о начале гонки вооружений и не является проявлением конфронтации.
Белоруссия разместила у себя «Орешник»
