Гребцы из Саратовской области завоевали медали всероссийских соревнований

Турнир в Ростове-на-Дону собрал более 130 спортсменов из 13 регионов страны.

Представители Саратовской области показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Надежды России». Участие атлетов в состязаниях различного уровня соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.

В турнире, который прошел в Ростове-на-Дону, приняли участие более 130 юношей и девушек до 19 лет из 13 регионов страны. Вероника Малышева принесла Саратовской области две золотые медали, победив в соревнованиях парных двоек и четверок. Софья Тараканова завоевала бронзу в одиночных заплывах. Еще одну бронзовую награду получила мужская команда в составе Даниила Полякова, Алексея Колосова, Георгия Коровкина и Владислава Скародкина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.