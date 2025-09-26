Гребцы из Саратовской области завоевали медали всероссийских соревнований

Представители Саратовской области показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по гребному спорту «Надежды России». Участие атлетов в состязаниях различного уровня соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
В турнире, который прошел в Ростове-на-Дону, приняли участие более 130 юношей и девушек до 19 лет из 13 регионов страны. Вероника Малышева принесла Саратовской области две золотые медали, победив в соревнованиях парных двоек и четверок. Софья Тараканова завоевала бронзу в одиночных заплывах. Еще одну бронзовую награду получила мужская команда в составе Даниила Полякова, Алексея Колосова, Георгия Коровкина и Владислава Скародкина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.