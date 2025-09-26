Гребцы из Саратовской области завоевали медали всероссийских соревнований

В турнире, который прошел в Ростове-на-Дону, приняли участие более 130 юношей и девушек до 19 лет из 13 регионов страны. Вероника Малышева принесла Саратовской области две золотые медали, победив в соревнованиях парных двоек и четверок. Софья Тараканова завоевала бронзу в одиночных заплывах. Еще одну бронзовую награду получила мужская команда в составе Даниила Полякова, Алексея Колосова, Георгия Коровкина и Владислава Скародкина.