В Красноярске после капремонта открыли лицей № 2

Учебное заведение оснастили современным оборудованием, в том числе уникальным интерактивным анатомическим столом Пирогова.

Лицей № 2 в Красноярске открыли после капитального ремонта, проведенного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

Образовательную организацию также оснастили современным оборудованием. Речь идет в том числе об интерактивном анатомическом столе Пирогова. Это уникальное для региона оборудование. С его помощью школьники будут изучать строение человеческого тела в 3D-формате, проводить виртуальную диагностику для выявления патологий.

Также среди приобретений есть шумоизоляционная кабинка. Она рассчитана на два места. Ученики смогут использовать ее для подготовки к занятиям, не отвлекаясь на шум в коридоре.

Кроме того, в лицее появились термопресс и 3D-принтер для уроков технологии, очки виртуальной реальности для спортивных тренировок, а также интерактивная таблица Менделеева. Помимо этого, в образовательном учреждении обустроили современные лаборатории. В них будут проводить занятия по химии, физике и биологии. А для учеников младших классов установили интерактивную панель с развивающими играми.

Отметим, что во время ремонта в здании лицея полностью заменили инженерные системы, окна и двери. Также специалисты провели отделку внутри помещений и благоустроили территорию.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.