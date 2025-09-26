В Красноярске после капремонта открыли лицей № 2

Кроме того, в лицее появились термопресс и 3D-принтер для уроков технологии, очки виртуальной реальности для спортивных тренировок, а также интерактивная таблица Менделеева. Помимо этого, в образовательном учреждении обустроили современные лаборатории. В них будут проводить занятия по химии, физике и биологии. А для учеников младших классов установили интерактивную панель с развивающими играми.