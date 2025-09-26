Судью Верховного суда со скандалом сняли с должности

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Решение принято на основании его письменного заявления об отставке.
«ВККС РФ прекратила полномочия в связи с письменным заявлением Момотова В. В. — судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря пленума Верховного суда Российской Федерации», — сообщила пресс-служба коллегии.
Ранее Останкинский суд Москвы перенес на 30 сентября заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии активов Момотова стоимостью 9 млрд рублей. В список имущества входят 95 объектов недвижимости.
По данным следствия, Момотов создал сеть отелей Marton из 40 комплексов, введенных в эксплуатацию с нарушениями. Часть имущества он оформлял на мать, сменившую фамилию.
64-летний Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. Генпрокуратура требует обратить его активы в доход государства за нарушение антикоррупционного законодательства.
