Судью Верховного суда со скандалом сняли с должности

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Решение принято на основании его письменного заявления об отставке.

«ВККС РФ прекратила полномочия в связи с письменным заявлением Момотова В. В. — судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря пленума Верховного суда Российской Федерации», — сообщила пресс-служба коллегии.

Ранее Останкинский суд Москвы перенес на 30 сентября заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии активов Момотова стоимостью 9 млрд рублей. В список имущества входят 95 объектов недвижимости.

По данным следствия, Момотов создал сеть отелей Marton из 40 комплексов, введенных в эксплуатацию с нарушениями. Часть имущества он оформлял на мать, сменившую фамилию.

64-летний Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. Генпрокуратура требует обратить его активы в доход государства за нарушение антикоррупционного законодательства.

