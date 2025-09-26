Ричмонд
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода арестовали на два месяца

Экс-заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Штокман взят под арест на два месяца. Он в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают РИА Новости.

Экс-заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Штокман взят под арест на два месяца. Он в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают РИА Новости.