Новосибирский завод «МЭЛС» ускорит выпуск трансформаторных подстанций

Производитель электрооборудования «МЭЛС», базирующийся в Новосибирске, подвел первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение бережливых технологий позволит компании ускорить выпуск одной трансформаторной подстанции почти на 24 часа, сообщили в региональном центре компетенций.
Уточним, что ранее на предприятии при поддержке экспертов были выявлены основные причины производственных задержек. Среди них — длительный сбор комплектующих, ожидание конструкторской документации и необходимость постоянных согласований с техническими специалистами.
«За прошедшие три месяца мы уже сделали очень много. Разработали внутренние документы, определили узкие места и нашли потери. Постепенно мы переходим к сменным заданиям и измерению их результатов— планируем ввести нормативы, которые должны быть выполнены в течение смены. Мы делаем упор на скорость и качество. Кроме этого, в перспективе мы планируем построить новые производственные помещения, используя знания, полученные в рамках реализации пилотного проекта, что позволит избежать ошибок, лишних перемещений и временных потерь», — отметила заместитель директора по маркетингу и руководитель проектного офиса компании Юлия Шевченко.
Для оптимизации процессов на заводе планируют внедрить систему адресного хранения и штрихкодирование. Также на предприятии собираются сформировать единую базу конструкторской документации. Полученный опыт будет использован при проектировании новых производственных помещений.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.