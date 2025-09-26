Новосибирский завод «МЭЛС» ускорит выпуск трансформаторных подстанций

«За прошедшие три месяца мы уже сделали очень много. Разработали внутренние документы, определили узкие места и нашли потери. Постепенно мы переходим к сменным заданиям и измерению их результатов— планируем ввести нормативы, которые должны быть выполнены в течение смены. Мы делаем упор на скорость и качество. Кроме этого, в перспективе мы планируем построить новые производственные помещения, используя знания, полученные в рамках реализации пилотного проекта, что позволит избежать ошибок, лишних перемещений и временных потерь», — отметила заместитель директора по маркетингу и руководитель проектного офиса компании Юлия Шевченко.