Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 26 сентября, выразил соболезнования родственникам и близким режиссера Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью.

— Тигран Эдмондович был разносторонне одаренным человеком, немало потрудившимся во благо нашей страны. Его уважали и ценили не только за высокий профессионализм режиссера, актера, сценариста и телеведущего, но и за способность творчески реализовывать различные проекты, которые находили отклик в сердцах многих современников, — отметил патриарх.

Он также отметил стремление режиссера «неизменно говорить правду» о событиях в стране и мире, отстаивать национальные интересы России и защищать ее суверенитет, передает сайт Московского Патриархата.

Супруга Тиграна Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян, сообщила о смерти своего мужа 26 сентября. Ведущий долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе 2025 года пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Биография и жизненный путь Кеосаяна — в материале «Вечерней Москвы».

Депутат Государственной думы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова подчеркнула, что Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех окружающих его людей, а фильмы режиссера западают в самое сердце.

