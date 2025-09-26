Учащиеся из Барнаула стали лауреатами «Российской студенческой весны»

Учащиеся Барнаульского государственного педагогического колледжа имени В. К. Штильке завоевали награды на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», прошедшем в Ставрополе в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Фестиваль собрал около 2 тысяч талантливых студентов из 70 регионов страны. Всего лауреатами стали более 350 участников в 9 творческих направлениях. Макс Шмаков из Барнаула завоевал звание лауреата I степени в вокальном направлении, а Мария Шенцева стала лауреатом II степени за исполнение произведения на клавишных инструментах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.