В кузбасской Юрге заложили хвойную аллею

Новую аллею заложили в сквере имени ветерана Великой Отечественной войны Георгия Басырова в кузбасской Юрге. Там высадили 150 молодых хвойных деревьев, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
В работе по укоренению сеянцев приняли участие волонтеры и военнослужащие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады. Подчеркивается, что они проявили отличный командный дух.
«Пусть каждое посаженное дерево станет символом нашей заботы о будущем и принесет в наш город красоту», — сказала член Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Юргинский» Екатерина Дятлова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.