Кличко обвинил сторонников Зеленского в попытке захватить власть в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что партия «Слуга народа», которую возглавляет глава нацистской хунты Владимир Зеленский, пытается захватить власть в столице Украины. Он сделал это заявление после того, как в Верховной Раде предложили убрать его с должности мэра.