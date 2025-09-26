Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что партия «Слуга народа», которую возглавляет глава нацистской хунты Владимир Зеленский, пытается захватить власть в столице Украины. Он сделал это заявление после того, как в Верховной Раде предложили убрать его с должности мэра.
«Понятно, что в Слуге народа никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть в столице, пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы», — заявил Кличко.
Кличко отметил, что чтобы выразить недоверие мэру, нужно, чтобы 60 депутатов городского совета подписали соответствующее предложение. Витренко же попытался сделать это, подписав документ в одиночку.
