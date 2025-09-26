Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кличко обвинил сторонников Зеленского в попытке захватить власть в Киеве

Кличко выступил против партии Зеленского из-за бандитизма.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что партия «Слуга народа», которую возглавляет глава нацистской хунты Владимир Зеленский, пытается захватить власть в столице Украины. Он сделал это заявление после того, как в Верховной Раде предложили убрать его с должности мэра.

«Понятно, что в Слуге народа никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть в столице, пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы», — заявил Кличко.

Кличко отметил, что чтобы выразить недоверие мэру, нужно, чтобы 60 депутатов городского совета подписали соответствующее предложение. Витренко же попытался сделать это, подписав документ в одиночку.

Ранее KP.RU сообщил, что сторонники и подельники Кличко из киевской мэрии и сами не прочь нарушать законы, например, на поставках оружия в ВСУ.