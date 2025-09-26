Молодежные дни Екатеринбурга в Минске пройдут 28−30 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 28 по 30 сентября пройдут Молодежные дни Екатеринбурга в Минске, направленные на объединение молодежи двух городов для сохранения общей исторической памяти и укрепления связей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
В рамках проекта белорусскую столицу посетят представители молодежных организаций и детско-юношеских центров Екатеринбурга. В честь этого учащиеся образовательных организаций и представители молодежных сообществ Минска смогут присоединиться к мероприятиям программы, которая включает культурные, деловые и просветительские мероприятия.
Также в рамках мероприятия состоится молодежный форум «Диалог поколений: наследие Победы — фундамент будущего». 29 сентября в 11.00 в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны молодежь двух городов встретится с паралимпийцем, инициатором проекта «Живая память благородных поколений» и общественным деятелем Алексеем Талаем, главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и заместителем председателя Мингорисполкома Андреем Стригельским.
Для участников форума будет показан спектакль «С чего начинается Родина» от театральной студии из Екатеринбурга «Е-Живика», посвященный жителю Екатеринбурга Дмитрию Суворову, принявшему участие в операции «Багратион». Кроме того, в музее будет организована выставка 20 работ учеников детской художественной школы № 1 им. П. П. Честякова (Екатеринбург) «Мы внуки твои, Победа!».
В рамках мероприятия состоится церемония возложения цветов к стеле «Минск — город-герой», а двое юных екатеринбуржцев войдут в состав почетного караула в рамках церемонии. Далее участники форума пройдут на экскурсию по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.
26 сентября в 11.00 в Центральной городской детской библиотеке им. Н. Островского (пр. Газеты «Правда», 20А) пройдет круглый стол, в рамках которого состоится презентация опыта и наработок библиотек Екатеринбурга и Минска в части организации событий и проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и работе по просвещению молодежи. 29 сентября делегация молодежи Екатеринбурга посетит центр дополнительного образования «Контакт», Дворец детей и молодежи, Национальный детский технопарк. 30 сентября к посещению запланированы Дом молодежи, молодежный и волонтерский республиканские центры, центр дополнительного образования «Ранак».
2 октября в ТЦ «Столица» состоится открытие выставки «Минск глазами юных екатеринбуржцев». Посещение бесплатное. -0-