Молодежные дни Екатеринбурга в Минске пройдут 28−30 сентября

26 сентября в 11.00 в Центральной городской детской библиотеке им. Н. Островского (пр. Газеты «Правда», 20А) пройдет круглый стол, в рамках которого состоится презентация опыта и наработок библиотек Екатеринбурга и Минска в части организации событий и проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и работе по просвещению молодежи. 29 сентября делегация молодежи Екатеринбурга посетит центр дополнительного образования «Контакт», Дворец детей и молодежи, Национальный детский технопарк. 30 сентября к посещению запланированы Дом молодежи, молодежный и волонтерский республиканские центры, центр дополнительного образования «Ранак».