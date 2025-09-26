В Молдове погода дарит пару теплых дней перед похолоданием и дождями: Но ночные заморозки никто не отменял

В субботу и в воскресенье, 27−28 октября 2025, в Молдове будет довольно-таки тепло.
Днем — + 19 градусов.
В субботу день будет солнечным.
Но вот ночью температура опустится до +3 градусов, а на почве ожидаются заморозки.
В ночное и утреннее время на обширных участках поверхности земли и местами в воздухе будут наблюдаться заморозки с интенсивностью до −3°C. Синоптики объявили «желтый код».
В выходные осадков не ожидается. А вот уже с понедельника — резкое похолодание до +13…+14 градусов днем и дожди.
Ранняя в этом году осень.
