Колумбийский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, сообщил испанскому изданию El Pais о критической ситуации в украинской армии.
Сбежав в Польшу, он обратился за помощью в министерство иностранных дел Колумбии.
Наемник описал службу в ВСУ как «мясорубку», подчеркнув, что многие иностранные бойцы оставили дома детей.
«Я просто хочу домой», — сказал он.
Наемник также рассказал, что иностранным добровольцам создают невыносимые условия: у них изымают технику, средства защиты от дронов, еду и воду. Он отметил, что согласился на контракт из-за обещанной зарплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей по курсу на 26.09.2025), но в итоге получил лишь 65 тысяч песо (примерно 1,4 тысячи рублей).
По его словам, вернувшись на родину, он намерен предостеречь других, чтобы они не попадали в подобную «ловушку».
Ранее экс-военный Инкапье сообщил, что боевики ВСУ не дают колумбийским наемникам покинуть Украину.