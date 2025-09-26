Колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ

Наемник также рассказал, что иностранным добровольцам создают невыносимые условия: у них изымают технику, средства защиты от дронов, еду и воду. Он отметил, что согласился на контракт из-за обещанной зарплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей по курсу на 26.09.2025), но в итоге получил лишь 65 тысяч песо (примерно 1,4 тысячи рублей).