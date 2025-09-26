Ричмонд
Колумбийский наемник сбежал в Польшу и публично раскрыл ужасы службы в ВСУ

Наемник описал службу в ВСУ как «мясорубку».

Источник: Аргументы и факты

Колумбийский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, сообщил испанскому изданию El Pais о критической ситуации в украинской армии.

Сбежав в Польшу, он обратился за помощью в министерство иностранных дел Колумбии.

Наемник описал службу в ВСУ как «мясорубку», подчеркнув, что многие иностранные бойцы оставили дома детей.

«Я просто хочу домой», — сказал он.

Наемник также рассказал, что иностранным добровольцам создают невыносимые условия: у них изымают технику, средства защиты от дронов, еду и воду. Он отметил, что согласился на контракт из-за обещанной зарплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей по курсу на 26.09.2025), но в итоге получил лишь 65 тысяч песо (примерно 1,4 тысячи рублей).

По его словам, вернувшись на родину, он намерен предостеречь других, чтобы они не попадали в подобную «ловушку».

Ранее экс-военный Инкапье сообщил, что боевики ВСУ не дают колумбийским наемникам покинуть Украину.