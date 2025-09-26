В Могоче Забайкальского края откроют модельную библиотеку

После открытия в библиотеке начнут работать новые клубы. Среди них — лаборатория «МогочаБит». Она предназначена для подростков. В ней ребятам будут преподавать основы программирования и работы с искусственным интеллектом. Также в библиотеке откроют клуб «ДВИЖок» по цифровой и финансовой грамотности. Кроме того, в учреждении планируют обустроить туристско-информационный центр. Он будет создан на базе краеведческой зоны «Могочинский смотритель». Там будут проходить лекции и кинопоказы.