В Могоче Забайкальского края откроют модельную библиотеку

Модельную библиотеку, оформленную в железнодорожном стиле, откроют 30 сентября в городе Могоче в Забайкальском крае. Ее модернизировали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Обновленное пространство разделено на тематические зоны: «Литературная платформа», «Живое общение» и «Депо». Посетители библиотеки смогут читать книги в импровизированных вагонных купе, оснащенных удобными диванами. Подчеркивается, что для учреждения закупили более 2,2 тысячи изданий.
После открытия в библиотеке начнут работать новые клубы. Среди них — лаборатория «МогочаБит». Она предназначена для подростков. В ней ребятам будут преподавать основы программирования и работы с искусственным интеллектом. Также в библиотеке откроют клуб «ДВИЖок» по цифровой и финансовой грамотности. Кроме того, в учреждении планируют обустроить туристско-информационный центр. Он будет создан на базе краеведческой зоны «Могочинский смотритель». Там будут проходить лекции и кинопоказы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.