В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли законы для индексации целого ряда социальных выплат. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября.
— Осенью мы индексируем различные социальные выплаты. Приняли несколько законов, которые увеличивают ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям, пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все выплаты на третьего ребенка и последующих детей, — рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Первые повышения вступят в силу уже с 1 октября 2025 года. Речь идет о выплатах приемным родителям, они увеличатся до 11 168 рублей.
Также изменятся:
— дополнительные перечисления на воспитание второго и последующих детей в приемной семье. Сумма теперь будет составлять 2 163 рубля;
— доплаты за особые условия труда приемных родителей — до 1 622 рублей., а за проживание в сельской местности — до 2 703 рублей;
— выплаты за воспитание ребенка до трех лет или ребенка-инвалида. Эти выплаты увеличатся до 4 325 рублей.
Еще ряд выплат обновят в связи с ростом индекса инфляции до 7,6%, их перерасчет проведут с 1 января.
До 13 597 рублей в месяц изменятся три пособия для детей-сирот: детей, переданных в семьи опекунов, продолжающих обучение после достижения 18 лет и не находящихся на полном гособеспечении, а также на содержание приемного ребенка.
Выплаты на третьего и последующих детей повысятся до 11 524 рублей. Семьям с детьми, страдающими фенилкетонурией, будут выплачивать от 2 713 до 7 115 рублей на специальное питание.
Размер компенсации на погребение увеличен до 9 674 рублей. Ежемесячная выплата взамен льготного проезда для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан составит 1 194 рубля.
