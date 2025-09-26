Мужчина из Индии решил снять видео со змеей и умер от укуса

Мохит быстро поймал змею голыми руками и посадил ее себе на шею, развлекая соседей, которые снимали это на видео. Люди просили его убрать змею в пакет, но он этого не сделал, и через минуту рептилия укусила его в шею. Молодого человека срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.