Мужчина из Индии решил снять видео со змеей и умер от укуса

Мужчина из Индии поймал ядовитую змею по просьбе соседа, решил снять с ней видео и умер после укуса. Об этом сообщили в Need To Know.
Мужчина по имени Мохит, житель деревни Морана, штат Уттар-Прадеш, был известен своим мастерством ловли змей. 20 сентября сосед попросил его поймать ядовитую змею, забравшуюся в дом, и предложил за это 500 рупий (474 рубля — прим. «ВМ»).
Мохит быстро поймал змею голыми руками и посадил ее себе на шею, развлекая соседей, которые снимали это на видео. Люди просили его убрать змею в пакет, но он этого не сделал, и через минуту рептилия укусила его в шею. Молодого человека срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
На той же неделе в Индии произошел похожий случай. Полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал опасную змею, решил сфотографироваться, но не смог пережить ее укуса.
48-летний итальянский турист стал жертвой медведя в Румынии. Перед смертью он опубликовал в социальных сетях несколько селфи со зверем. В его телефоне также нашли другие фотографии, сделанные незадолго до нападения. Судя по снимкам, турист слез с мотоцикла, подошел к медведю и попытался его накормить.