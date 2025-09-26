Свыше 50 израильтян выдворили из Испании за песню на иврите перед взлетом

Группа из 53 граждан Израиля перед взлетом в испанской Валенсии начала исполнять песню на иврите, после чего их выдворили из страны. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил канал «Новости Ирана».
Израильтяне начали исполнять композицию, когда они готовились к перелету обратно в Израиль. При этом сотрудники аэропорта начали делать предупреждения гражданам страны уже перед взлетом.
— Группа возвращалась из израильского летнего лагеря и начала петь песни на иврите, ожидая взлета. Теперь они уже будут депортированы испанской полицией с внесением в «черный список» с запретом на въезд в Испанию, — говорится в публикации.
На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как местный сотрудник службы безопасности валит на землю одного из израильтян и надевает на него наручники.
