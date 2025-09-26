На Дону экспортерам рассказали о структуре торгового рынка Узбекистана

Онлайн-конференцию, посвященную расширению экспортных поставок донских товаров и услуг на узбекистанский рынок, провели в правительстве Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Уточним, что Узбекистан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Ростовской области среди стран СНГ. На онлайн-встрече обсудили перспективные направления для экспорта. Особое внимание уделили поставкам энергетического оборудования, сельскохозяйственной техники и стройматериалов.
Заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин представил участникам конференции анализ структуры рынка этой страны и существующих экспортных площадок. А сотрудники таможенных органов обратили внимание предпринимателей на особенности электронного декларирования товаров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.