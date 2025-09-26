В Тольятти нашли способ избежать катастроф за счет прогноза разрушения металлов

Ученый исследовал параметры, влияющие на деформацию материалов вплоть до их разрушения. В основе лежит понятие вязко-хрупкого перехода — изменения параметров внешних условий, влияющих на свойства материала. Как пояснили в университете, разрушение одного и того же материала в зависимости от внешних условий может происходить по вязкому или хрупкому механизму. В первом случае материал становится подобным пластилину, а во втором — стеклу. И если при вязком разрушении отмечается пластическая деформация, то хрупкое разрушение происходит внезапно и развивается с катастрофической скоростью. Поэтому материалам, которые используются в промышленности, стремятся придать свойства, при которых разрушение происходило бы преимущественно по вязкому механизму.