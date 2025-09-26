Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже неделю не выходит на связь: пропал 17-летний мальчик из Башкирии

В Башкирии уже неделю разыскивают 17-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Пропал 17-летний Максим Баранов из СНТ «Мичурина» Иглинского района Башкирии. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».

Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно уже неделю — 19 сентября.

— Выходил на связь в этот день, предположительно из Уфы поддерживал связь, — сообщают волонтеры.

Приметы пропавшего: его рост приблизительно 167−171 сантиметров, у него плотное телосложение и короткие темные волосы. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.