Уже неделю не выходит на связь: пропал 17-летний мальчик из Башкирии

Пропал 17-летний Максим Баранов из СНТ «Мичурина» Иглинского района Башкирии. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно уже неделю — 19 сентября.
— Выходил на связь в этот день, предположительно из Уфы поддерживал связь, — сообщают волонтеры.
Приметы пропавшего: его рост приблизительно 167−171 сантиметров, у него плотное телосложение и короткие темные волосы. Во что был одет — неизвестно.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
