На комиссии Госсовета по направлению «Семья» рассмотрели введение корпоративного демографического стандарта и поддержку студенческих семей

Замминистра транспорта Константин Пашков уточнил, что для семей с детьми сейчас действует больше скидок на транспортные услуги. Однако, по его словам, предстоит еще много работы. Так, нужно продолжать создавать удобные условия для поездок и парковки больших семей, расширять услуги вместительных такси и внедрять современные сервисы в аэропортах.