На комиссии Госсовета по направлению «Семья» рассмотрели введение корпоративного демографического стандарта и поддержку студенческих семей

В пятницу, 26 сентября, в Москве под руководством главы Мордовии Артема Здунова прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Семья». Главное внимание на встрече уделили внедрению демографического стандарта в регионах и на предприятиях, а также мерам поддержки для студенческих семей с детьми в различных учреждениях.
«В условиях демографических вызовов и, как следствие, кадровых проблем работодатели сами должны быть все более заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики», — заявил Здунов.
На заседании отмечалось, что во многих регионах при поддержке бизнеса, профсоюзов и работодателей закрепляются общие корпоративные стандарты по поддержке рождаемости. Это делается через трехсторонние соглашения и коллективные договоры.
Мордовия стала первым регионом, где в 2024 году было подписано подобное соглашение между правительством республики, Федерацией профсоюзов и региональным союзом работодателей. В документе выделен раздел о демографической и семейной политике, а также программах поддержки семей.
Тем не менее, ситуация в регионах и уровень поддержки семей на предприятиях заметно отличаются. Анализ показывает, что среди самых востребованных мер — гибкий график работы, расширенные соцпакеты для беременных, молодых и многодетных семей, помощь в покупке жилья, поддержка в обучении детей сотрудников и организация семейного отдыха.
Особое внимание уделили налоговым льготам, в том числе увеличению «корпоративного семейного капитала», введённого по инициативе президента России.
Замминистра транспорта Константин Пашков уточнил, что для семей с детьми сейчас действует больше скидок на транспортные услуги. Однако, по его словам, предстоит еще много работы. Так, нужно продолжать создавать удобные условия для поездок и парковки больших семей, расширять услуги вместительных такси и внедрять современные сервисы в аэропортах.
В вопросах рождаемости важна и поддержка с жильем. Для начала здесь требуется урегулировать цены и развивать льготную ипотеку. Зампредседателя ГД Анна Кузнецова отметила, что будут совершенствовать налоговое и бюджетное законодательство, чтобы эффективнее помогать семьям.
По итогам заседания Артём Здунов заявил, что комиссия продолжит разработку дополнительных мер поддержки для семей с детьми.