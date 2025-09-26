Еще одна компания из Тюменской области планирует повысить эффективность

Генеральный директор «ТМ-Ресурс» Денис Лобанов поделился своими ожиданиями от участия в программе в следующем году: «Мы уверены, что вступление в программу “Производительность труда” позволит нашей компании сократить издержки, уменьшить сроки производства и повысить качество продукции. Внутри компании это создаст комфортные условия для специалистов, что повысит их заинтересованность и поможет достигать определенных целей в профессиональной жизни».