Еще одна компания из Тюменской области планирует повысить эффективность

Предприятие «ТМ-Ресурс» из Тюменской области готовится присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2026 году, сообщили в агентстве инноваций региона.
Компания, основанная в 2002 году, специализируется на производстве остановочных комплексов и металлической продукции для строительной сферы. Штат предприятия варьируется от 80 до 150 сотрудников в зависимости от сезонной нагрузки.
Генеральный директор «ТМ-Ресурс» Денис Лобанов поделился своими ожиданиями от участия в программе в следующем году: «Мы уверены, что вступление в программу “Производительность труда” позволит нашей компании сократить издержки, уменьшить сроки производства и повысить качество продукции. Внутри компании это создаст комфортные условия для специалистов, что повысит их заинтересованность и поможет достигать определенных целей в профессиональной жизни».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.