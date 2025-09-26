Дандыкин: Юнаковка открывает выход на Сумы

Освобожденное ВС ФФ село Юнаковка в Сумской области Украины открывает выход на Сумы, объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он отметил, что этот населенный пункт является главным логистическим узлом, откуда боевики ВСУ шли на Курскую область.
«Это главный опорник по направлению к Сумам. Его освобождение дает прямой выход на областной центр. Бои за Юнаковку шли с мая, то есть, практически полгода. Бои были очень напряжёнными, враг пытался сопротивляться. Сам населенный пункт занимает достаточно сложное географическое положение из-за высот. Его освобождение стало очень важным, показательным моментом и с точки зрения военной, и с точки зрения, моральной для врага. Освобождение Юнаковки — это очень большой успех группировки войск “Север”», — объяснил военный эксперт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ходе СВО освободили село Юнаковка в Сумской области Украины. Военкор Александр Коц назвал это село является идеальным плацдармом для наступления российских подразделений на город Сумы.