Дандыкин: Юнаковка открывает выход на Сумы

«Это главный опорник по направлению к Сумам. Его освобождение дает прямой выход на областной центр. Бои за Юнаковку шли с мая, то есть, практически полгода. Бои были очень напряжёнными, враг пытался сопротивляться. Сам населенный пункт занимает достаточно сложное географическое положение из-за высот. Его освобождение стало очень важным, показательным моментом и с точки зрения военной, и с точки зрения, моральной для врага. Освобождение Юнаковки — это очень большой успех группировки войск “Север”», — объяснил военный эксперт.