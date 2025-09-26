Врачи в Индии спасли мужчину, проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи спасли 40-летнего мужчину, внутри живота которого обнаружили 29 металлических ложек, 19 зубных щеток и две ручки. Об этом сообщил портал Times of India.
По данным журналистов, в августе пациента госпитализировали в один из центров лечения наркологической зависимости. Спустя некоторое время мужчина начал жаловаться на сильные боли в животе. После этого его доставили в государственную больницу для проведения обследования. УЗИ показало наличие десятков инородных предметов внутри его желудка.
Хирург Шьям Кумар рассказал, что вся команда врачей была шокирована количеством скопившихся там предметов. Мужчина объяснил это тем, что в центре лечения зависимости с ним плохо обращались. В результате он чувствовал себя беспомощным и злым, после чего начал глотать попавшиеся под руку вещи из-за сильной тревоги, передает портал.
Врачи Морозовской больницы в Москве смогли спасти мальчика, который проглотил 38 магнитов. Через восемь дней мальчика выписали домой в здоровом состоянии.
Кроме того, китайским медицинским специалистам удалось достать из кишечника мужчины керамическую ложку, которую он пять месяцев назад проглотил в состоянии алкогольного опьянения и считал произошедшее сном.