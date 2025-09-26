Врачи в Индии спасли мужчину, проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток

Хирург Шьям Кумар рассказал, что вся команда врачей была шокирована количеством скопившихся там предметов. Мужчина объяснил это тем, что в центре лечения зависимости с ним плохо обращались. В результате он чувствовал себя беспомощным и злым, после чего начал глотать попавшиеся под руку вещи из-за сильной тревоги, передает портал.