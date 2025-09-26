Команда из Энгельса заняла 5-е место на Чемпионате высоких технологий

Команда Энгельсского промышленно-экономического колледжа заняла пятое место в финале Чемпионата высоких технологий, проводимого в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Саратовской области.
Участниками масштабных соревнований стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Конкурсанты соревновались в 15 компетенциях. Например, они демонстрировали навыки в диагностике и ремонте электронных узлов промышленного оборудования.
Итоги подвели в Великом Новгороде. В финале были определены 20 победителей и 40 призеров. Всего обладателями наград стали более 100 участников. Также в ходе чемпионата прошли профориентационные мастер-классы для школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.