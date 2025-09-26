Ричмонд
Лукашенко: Есть хорошее предложение по урегулированию на Украине

Есть хорошее предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое в том числе услышано президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 26 сентября, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

— Владимиру Александровичу надо успокоиться, есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали. Предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем! — сказал Лукашенко.

Во время данной беседы президент также заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с Владимиром Зеленским. По его словам, у него есть, что ему сказать.

26 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Лукашенко в Кремле. Встреча глав государств продлилась пять часов и 22 минуты. Президенты на встрече в Кремле планировали обсудить широкий круг вопросов, касающихся как региональной повестки, так и двусторонних отношений.

25 сентября Дональд Трамп заявил, что для России якобы пришло время завершить конфликт на Украине. Он добавил, что Москва «потратила миллионы» на бомбы, ракеты и жизни, но при этом якобы «практически не добилась» никаких успехов на земле.

