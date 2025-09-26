Лукашенко: Есть хорошее предложение по урегулированию на Украине

— Владимиру Александровичу надо успокоиться, есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали. Предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем! — сказал Лукашенко.