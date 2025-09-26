26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в двух районах сохраняется запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Так, запрет актуален для Лепельского района Витебской области и Лельчицкого района Гомельской области.
На большей части страны посещение лесных массивов ограничено. Свободными для посещения остаются только 20 районов Гродненской, Гомельской и Витебской областей.
Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. -0-