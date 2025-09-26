Ричмонд
В Ростове не зафиксировали признаков крена Александровской колонны

Городские власти в Ростове опровергли сообщения о крене Александровской колонны.

Источник: Комсомольская правда

Признаков крена Александровской колонны в парке Ростова-на-Дону не зафиксировали, сообщают городские власти.

В администрации донской столицы пояснили, что изначально некоторый крен заметили очевидцы. После этого на место срочно выехали специалисты по охране памятников.

— Никаких признаков крена не обнаружили. Эффект наклона — оптическая иллюзия. Причина — естественный уклон территории, — сообщили в телеграм-канале администрации Ростова-на-Дону.

Власти подчеркивают: поводов для беспокойства нет.

