«Главное — предотвращение ядерной эскалации». Эксперт об украинском конфликте

Главное направление работы на данном этапе, в том числе для спецслужб, по словам Сергея Карнаухова, — предотвращение ядерной эскалации. «Как настойчиво бьют по Запорожской станции! Буквально несколько дней назад опять попали по установкам, которые снабжают атомную станцию. А что такое лишить атомную станцию внешнего электроснабжения? Это означает поставить ее в аварийное состояние, — сказал Сергей Карнаухов. — Все забыли почему-то, куда они шли в Курске. Они шли захватывать атомную станцию. Ядерный шантаж нужен был. И не сомневайтесь, что они ее взорвали бы».