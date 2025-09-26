«Главное — предотвращение ядерной эскалации». Эксперт об украинском конфликте

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сделал акцент на необходимости предотвращения ядерной эскалации в украинском конфликте.
Главное направление работы на данном этапе, в том числе для спецслужб, по словам Сергея Карнаухова, — предотвращение ядерной эскалации. «Как настойчиво бьют по Запорожской станции! Буквально несколько дней назад опять попали по установкам, которые снабжают атомную станцию. А что такое лишить атомную станцию внешнего электроснабжения? Это означает поставить ее в аварийное состояние, — сказал Сергей Карнаухов. — Все забыли почему-то, куда они шли в Курске. Они шли захватывать атомную станцию. Ядерный шантаж нужен был. И не сомневайтесь, что они ее взорвали бы».
Эксперт подчеркнул, что ядерная война нецелесообразна, потому что потери сторон будут симметричными. «Они равны 100% практически. То есть две сталкивающиеся силы погибают на поле боя. Тогда у всех возникает вопрос: зачем начинать войну на тотальное уничтожение?» — сказал Сергей Карнаухов. -0-