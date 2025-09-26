Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о переносе матчей чемпионата мира из небезопасных городов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу 2026 года из городов, которые будут признаны небезопасными. Соответсвующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky.

«Если стадион или город будут хоть немного опасны для проведения чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, мы их немного перенесём», — сказал Трамп. При этом он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.

Ранее Life.ru рассказывал, что национальная сборная Боливии обыграла бразильскую команду во встрече отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. С минимальным счётом 1:0 победу в игре, проходившей на «Эстадио Мунисипаль», праздновали футболисты из Боливии.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше