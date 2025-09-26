Трамп заявил о переносе матчей чемпионата мира из небезопасных городов

«Если стадион или город будут хоть немного опасны для проведения чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, мы их немного перенесём», — сказал Трамп. При этом он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.