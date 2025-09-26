Ричмонд
Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, чья посылка взорвалась на почте

Невский районный суд постановил взять под арест Газинура Шамсиева до 24 ноября.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который отправил посылку со взрывчаткой в почтовом отделении, где позже произошел взрыв. Обвинение предъявлено по статье о террористическом акте, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Невский районный суд постановил взять под арест Газинура Шамсиева до 24 ноября. Сам обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил назначить альтернативную меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в отделении «Почты России» на проспекте Обуховской Обороны произошел хлопок одной из посылок с последующим задымлением. Из здания были эвакуированы десять человек, пострадавших нет.

По данным следствия, Шамсиев был отправителем посылки, внутри которой находился желтый полимерный тубус с неустановленным взрывчатым веществом. Правоохранители считают, что он действовал умышленно с целью дестабилизации работы органов власти и почтового оператора.