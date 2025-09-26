Более 100 человек могли погибнуть при обрушении шахты в Нигерии

Более 100 человек могли погибнуть в результате обрушения золотодобывающей шахты в штате Замфара в Нигерии. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Reuters со ссылкой на выживших и местных жителей.
Очевидцы сообщили, что в четверг, 25 сентября, на шахте Кадаури произошло обрушение, когда под землей находились десятки рабочих. Спасательные работы продолжались до 26 сентября.
Сануси Аувал, местный житель, принимавший участие в спасательных работах, сообщил, что из-под завалов извлечены как минимум 13 тел, среди которых оказалось тело его двоюродного брата. Мухаммад Иса из Ассоциации горняков штата Замфара подтвердил информацию об инциденте, добавив, что некоторые спасатели также задохнулись в процессе попыток раскопать зажатых под завалами людей.
— Незаконная добыча полезных ископаемых широко распространена в Замфаре, где вооруженные банды часто контролируют золотые прииски, что приводит к насилию и смертельным случаям, — говорится в материале.
Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщили 4 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На момент инцидента под землей находились 55 человек. В результате происшествия пострадал один человек.