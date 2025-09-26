Массовая гибель рыбы обнаружена на реке Выпрата под Логойском

На реке Выпрата вблизи деревни Калачи Логойского района была обнаружена массовая гибель рыбы. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в Логойскую районную инспекцию природных ресурсов. Специалисты оперативно выехали на место и подтвердили факт гибели ихтиофауны. По предварительным данным, на берегу было обнаружено 468 погибших особей рыб.