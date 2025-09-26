Массовая гибель рыбы обнаружена на реке Выпрата под Логойском

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Выпрата под Логойском, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды.
На реке Выпрата вблизи деревни Калачи Логойского района была обнаружена массовая гибель рыбы. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в Логойскую районную инспекцию природных ресурсов. Специалисты оперативно выехали на место и подтвердили факт гибели ихтиофауны. По предварительным данным, на берегу было обнаружено 468 погибших особей рыб.
Для установления причин происшествия на место был вызван республиканский центр аналитического контроля, который отобрал пробы воды для лабораторных исследований. Предварительное обследование акватории не выявило очевидных источников загрязнения, а уровень кислорода в воде соответствует норме.
Незамедлительно рыба была изъята с места происшествия. Часть особей передана ветеринарной службе для проведения анализов, остальные утилизированы.
Полная картина произошедшего станет ясна после получения результатов всех экспертиз, которые проводятся в настоящее время. -0-