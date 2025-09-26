Ричмонд
«Явный перебор»: Стоматолог объяснил, почему улыбка Баскова выглядит неестественно

Тренд на излишне белый цвет зубов, как у певца Николая Баскова, устарел. Об этом заявил стоматолог Максим Лабухин.

Источник: Life.ru

Врач предположил, что исполнитель, вероятно, использовал виниры или коронки самого светлого оттенка Bleach 1, лишённые прозрачности на режущем крае. По мнению эксперта, это лишает улыбку естественности.

«Мы наблюдаем явный перебор с белизной. Зубы выглядят просто белыми, как фарфоровые, что лишает улыбку естественности и натуральности. Такая радикальная бель была трендом лет 10 назад», — рассказал врач порталу «Страсти».

Лабухин добавил, что современные стандарты предполагают использование более натуральных оттенков, и призвал пациентов обращать на это внимание.

Ранее Николай Басков рассказал, что шесть раз подавал заявления в ЗАГС, но ни одно из них так и не завершилось свадьбой. При этом певец уточнил, что каждый раз поход к алтарю отменялся именно по его инициативе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.