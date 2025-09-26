«Явный перебор»: Стоматолог объяснил, почему улыбка Баскова выглядит неестественно

Врач предположил, что исполнитель, вероятно, использовал виниры или коронки самого светлого оттенка Bleach 1, лишённые прозрачности на режущем крае. По мнению эксперта, это лишает улыбку естественности.
«Мы наблюдаем явный перебор с белизной. Зубы выглядят просто белыми, как фарфоровые, что лишает улыбку естественности и натуральности. Такая радикальная бель была трендом лет 10 назад», — рассказал врач порталу «Страсти».
Лабухин добавил, что современные стандарты предполагают использование более натуральных оттенков, и призвал пациентов обращать на это внимание.
Ранее Николай Басков рассказал, что шесть раз подавал заявления в ЗАГС, но ни одно из них так и не завершилось свадьбой. При этом певец уточнил, что каждый раз поход к алтарю отменялся именно по его инициативе.
