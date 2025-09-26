Сергей Жуков заявил, что хочет стать Заслуженным артистом РФ ради высокой пенсии

«Я более 30 лет на сцене, мы собирали “Лужники”, у меня несколько десятков наград, призов. То есть у меня внушительный стаж. Но вот точно сказать, как это всё отразится на моей будущей пенсии, я не могу, потому что я ещё не собираюсь покидать сцену и надеюсь как можно дольше радовать людей своими песнями», — уточнил Жуков.