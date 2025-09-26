Разработано ПО с ИИ для оценки лесов по снимкам с дрона

Ранее Life.ru сообщал, что в России стал доступен искусственный интеллект Gemini от компании Google. Для пользователей из РФ сняли ограничение на доступ к нейросети. Теперь они могут работать с ней через браузер и приложение, тогда как раньше сервис блокировался при входе с аккаунта Google.