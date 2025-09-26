Два бойца ВС РФ выживали 60 дней под подбитым танком

Двое российских бойцов провели два месяца под подбитым танком на Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате оба военнослужащих почернели от грязи и копоти, а также были сильно измождены. Кадры с ними в пятницу, 26 сентября, опубликовал военный блогер Владимир Романов.
Военные находились под подбитым танком на протяжении 60 дней из-за постоянных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не могли покинуть свое укрытие. Они регулярно получали продовольствие от российских дронов.
— Реальность. Бойцы вышли с позиций. Именно эти люди держат позиции и обеспечивают продвижение, — написал Романов в своем Telegram-канале.
26 октября 2024 года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Тринашка» рассказал, что три российских военнослужащих в течение десяти дней выполняли боевые задания в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Они продвинулись на три километра в зону, куда украинские силы везли боевые комплекты. На первом этапе операции бойцам встретились трое украинских солдат, одного из которых удалось взять в плен.