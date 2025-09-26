Два бойца ВС РФ выживали 60 дней под подбитым танком

26 октября 2024 года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Тринашка» рассказал, что три российских военнослужащих в течение десяти дней выполняли боевые задания в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Они продвинулись на три километра в зону, куда украинские силы везли боевые комплекты. На первом этапе операции бойцам встретились трое украинских солдат, одного из которых удалось взять в плен.