Женщина проникла на территорию аэропорта в США и угнала шаттл

В американском штате Чикаго в ночь на 22 сентября 39-летняя девушка проникла на территорию аэропорта Мидуэй и угнала шаттл. Позднее она объяснила, что сделала это для «проверки безопасности».
Девушка проникла на территорию авиагавани, угнала воздушное судно и выехала на рулежную дорожку. После этого она вышла из автобуса и зашла в здание авиагавани.
Несмотря на объяснения женщины, ей предъявили обвинение в незаконном проникновении в аэропорт. После ареста женщина сообщила полиции, что до этого у нее были проблемы с психическим здоровьем, передает People.
В Мексике пассажир самолета авиакомпании Volaris попытался угнать воздушное судно и перенаправить его в США. Воздушное судно направлялось из Эль-Бахо в Тихуану на границе с США, однако один из пассажиров «силой» решил изменить его маршрут и перенаправить в соседнюю страну. Благодаря действиям остальных пассажиров самолет удалось посадить в Гвадалахаре в центральной части Мексики. Местная полиция задержала злоумышленника — им оказался 31-летний мексиканец, вместе с которым на борту находилась его жена и двое детей.