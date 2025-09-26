Женщина проникла на территорию аэропорта в США и угнала шаттл

В Мексике пассажир самолета авиакомпании Volaris попытался угнать воздушное судно и перенаправить его в США. Воздушное судно направлялось из Эль-Бахо в Тихуану на границе с США, однако один из пассажиров «силой» решил изменить его маршрут и перенаправить в соседнюю страну. Благодаря действиям остальных пассажиров самолет удалось посадить в Гвадалахаре в центральной части Мексики. Местная полиция задержала злоумышленника — им оказался 31-летний мексиканец, вместе с которым на борту находилась его жена и двое детей.