Популярный гриб свинушка признан смертельно опасным для человека

Ранее миколог Михаил Вишневский в интервью Life.ru отметил, что нынешняя осень стала особенно урожайным сезоном для грибников, отличаясь как разнообразием, так и количеством грибов. По его словам, их можно найти не только в глухих лесах, но и в московских парках, включая «Лосиный остров» и Битцевский лесопарк. Специалист также дал рекомендации по сбору грибов, позволяющие избежать отравлений.