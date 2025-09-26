Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, что рак крови на ранних стадиях маскируется под недомогание

Гематолог Васильченкова: лейкоз на ранних стадиях можно принять за недомогание.

Источник: Комсомольская правда

Пациенты с лейкозом, то есть раком крови, редко могут заподозрить серьезную болезнь у себя на ранних стадиях. Дело в том, что заболевание сначала проявляется симптомами, схожими с недомоганием, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru гематолог Полина Васильченкова.

— Лейкоз очень коварен, так как на ранних стадиях он может маскироваться под обычные затяжные болезни. К числу первых симптомов лейкоза относятся слабость и быстрая утомляемость, головная боль, потеря аппетита, — перечислила доктор.

Врач добавила, что также иногда болезнь может проявляться ночной потливостью, появлением синяков и высыпаниях на коже, а также болью в суставах или мышцах.

Ранее KP.RU сообщил, что низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в общем анализе крови может сигнализировать о раке крови. При разных формах лейкоза изменения в крови могут быть разными: иногда наблюдается слишком низкий или, наоборот, высокий уровень лейкоцитов, снижается число тромбоцитов или, в редких случаях, их количество увеличивается.