Врач рассказала, что рак крови на ранних стадиях маскируется под недомогание

Пациенты с лейкозом, то есть раком крови, редко могут заподозрить серьезную болезнь у себя на ранних стадиях. Дело в том, что заболевание сначала проявляется симптомами, схожими с недомоганием, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru гематолог Полина Васильченкова.
— Лейкоз очень коварен, так как на ранних стадиях он может маскироваться под обычные затяжные болезни. К числу первых симптомов лейкоза относятся слабость и быстрая утомляемость, головная боль, потеря аппетита, — перечислила доктор.
Врач добавила, что также иногда болезнь может проявляться ночной потливостью, появлением синяков и высыпаниях на коже, а также болью в суставах или мышцах.
Ранее KP.RU сообщил, что низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в общем анализе крови может сигнализировать о раке крови. При разных формах лейкоза изменения в крови могут быть разными: иногда наблюдается слишком низкий или, наоборот, высокий уровень лейкоцитов, снижается число тромбоцитов или, в редких случаях, их количество увеличивается.