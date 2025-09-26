Врач рассказала, что рак крови на ранних стадиях маскируется под недомогание

Пациенты с лейкозом, то есть раком крови, редко могут заподозрить серьезную болезнь у себя на ранних стадиях. Дело в том, что заболевание сначала проявляется симптомами, схожими с недомоганием, об этом заявила в разговоре с RuNews24.ru гематолог Полина Васильченкова.