Низкий уровень воды ожидается на участке реки Дон в Ростовской области

На участке Аксай — Азов уровень реки Дон будет в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на выходных сохранится пониженный уровень воды в реке Дон. Об этом предупреждают в Ростовском гидрометцентре.

По прогнозу, до конца суток 26 сентября, а также в течение суток 27 и 28 сентября в устье реки Дон, на участке от Аксая до Азова, ожидаются низкие уровни воды — в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Синоптики отмечают, что похожая ситуация фиксировалась и накануне. При этом опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдалось.

