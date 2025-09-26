Низкий уровень воды ожидается на участке реки Дон в Ростовской области

В Ростовской области на выходных сохранится пониженный уровень воды в реке Дон. Об этом предупреждают в Ростовском гидрометцентре.
По прогнозу, до конца суток 26 сентября, а также в течение суток 27 и 28 сентября в устье реки Дон, на участке от Аксая до Азова, ожидаются низкие уровни воды — в пределах и ниже неблагоприятных отметок.
Синоптики отмечают, что похожая ситуация фиксировалась и накануне. При этом опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдалось.
Подпишись на нас в Telegram.