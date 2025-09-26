Названы продукты-провокаторы мигрени

Мигрень может развиваться на фоне разных факторов, в том числе, в связи с употреблением некоторых продуктов. О том, какая еда чаще всего провоцирует головные боли, сообщила изданию aif.ru невролог Александра Ашихмина.
— К продуктам-провокаторам относятся в первую очередь зрелые сыры, а также алкогольные напитки — красное вино, шампанское и виски. Еще один широко известный стимулятор кофеин. Его избыток содержится в крепком кофе, чае или темном шоколаде, — цитирует издание врача.
Медик уточнила, что также в список входят колбасы, соусы, оливки, квашеная капуста и чайный гриб.
Мигрень — это головная боль высокой интенсивности, сообщает телеканал «Царьград». Как правило, пульсирующие волны головной боли при мигрени локализованы в одной части головы. Длительность такой боли может составлять как несколько часов, так и несколько суток.
По данным 360.ru, приступ мигрени могут спровоцировать и стрессовые ситуации, недостаток сна, гормональные колебания.