Стали известны результаты голосования на «Золотой мяч» — 2025

Ранее Усман Дембеле уже считался одним из главных фаворитов на получение «Золотого мяча» благодаря успешному сезону, где он стал чемпионом Франции и Лиги чемпионов. На 69-й церемонии вручения награды в Париже он опередил других претендентов, среди которых были Ламин Ямаль и Рафинья. Всего в шорт-листе на приз было 30 футболистов.