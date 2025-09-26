Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны результаты голосования на «Золотой мяч» — 2025

Футболист клуба Paris Saint-Germain Усман Дембеле признан лучшим по итогам голосования. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса «Золотой мяч».

В Европе назвали лучших футболистов.

Футболист клуба Paris Saint-Germain Усман Дембеле признан лучшим по итогам голосования. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса «Золотой мяч».

«Награду выиграл французский футболист клуба Paris Saint-Germain Усман Дембеле. Он набрал 1380 очков», — сообщается в официальном аккаунте «Золотого мяча» в соцсети X. Уточняется, что второе место занял игрок «Барселоны» Ламин Ямаль — 1059 очков. На третьем месте оказался Витинья — одноклубник Дембеле.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФранцузский триумф: как прошла церемония вручения «Золотого мяча-2025», фото.

Ранее Усман Дембеле уже считался одним из главных фаворитов на получение «Золотого мяча» благодаря успешному сезону, где он стал чемпионом Франции и Лиги чемпионов. На 69-й церемонии вручения награды в Париже он опередил других претендентов, среди которых были Ламин Ямаль и Рафинья. Всего в шорт-листе на приз было 30 футболистов.