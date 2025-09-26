Ричмонд
На побережье Курильских островов нашли загадочные останки

Кости выбросило на берег после сильного шторма.

На побережье острова Кунашир, расположенного в Сахалинской области, обнаружили останки существа, ранее неизвестного науке и обитавшего, по всей видимости, в морских глубинах.

Кости были обнаружены неподалеку от термального источника «Чайка», что находится в зоне Курильской гряды. Очевидцы рассказывают, что изначально это была желеобразная субстанция, вынесенная штормом на берег и частично замытая в песке. Со временем из-под песка показалась часть скелета.

Обнаруженные костные структуры напоминают огромную пятипалую кисть руки. Ученые предполагают, что останки принадлежат морскому млекопитающему, вероятно, относящемуся к отряду китообразных, которого выбросило на берег Курильских островов.

Так, академик Ефанов сообщил РИА Новости, что выброшенное млекопитающее может быть представителем отряда китообразных.

«Судя по снимкам, это типичное китообразное животное. Ластоногих такого размера в районе Кунашира быть не может, они живут в арктических или антарктических водах», — рассказал Ефанов.