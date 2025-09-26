На побережье Курильских островов нашли загадочные останки

Кости были обнаружены неподалеку от термального источника «Чайка», что находится в зоне Курильской гряды. Очевидцы рассказывают, что изначально это была желеобразная субстанция, вынесенная штормом на берег и частично замытая в песке. Со временем из-под песка показалась часть скелета.