В Москве отреставрируют четыре станции метро, включенные в культурное наследие

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Департамент города Москвы по конкурентной политике разместил тендеры на реставрацию станций метро «Динамо», «Новокузнецкая», «Белорусская» и «Комсомольская», следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Источник: Агентство «Москва»

«Наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов», — подчеркивается в требованиях размещенных закупок.

Каждая из них предполагает «выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению» станций «Динамо» и «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии, «Белорусская» Кольцевой линии и «Комсомольская» Сокольнической линии. Заказчиком работ обозначен Московский метрополитен.

Начальная цена для станции «Динамо» составила почти 1 млрд 735 млн рублей, для «Новокузнецкой» — почти 1 млрд 38 млн рублей, для «Комсомольской» — более 351,5 млн рублей. Срок подачи заявок по этим закупкам завершится 10 октября. Для станции «Белорусская» подача заявок продлится до 13 октября, а начальная цена составила свыше 1 млрд 110 млн рублей.