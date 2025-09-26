В Москве отреставрируют четыре станции метро, включенные в культурное наследие

Начальная цена для станции «Динамо» составила почти 1 млрд 735 млн рублей, для «Новокузнецкой» — почти 1 млрд 38 млн рублей, для «Комсомольской» — более 351,5 млн рублей. Срок подачи заявок по этим закупкам завершится 10 октября. Для станции «Белорусская» подача заявок продлится до 13 октября, а начальная цена составила свыше 1 млрд 110 млн рублей.