WSJ: Трамп готов разрешать Украине бить в глубь РФ

Срочная новость Дональд Трамп выразил готовность разрешить удары по объектам на территории России с применением дальнобойного вооружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
